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Общество
04.09.2018 18:38
Печать

«Если ФСО — волк, а Ярмольник — ягненок, то я хочу отказаться от роли». Актер, который судится с ФСО, в суде вспомнил басню Крылова

Хамовнический суд Москвы 4 сентября рассмотрел иск Федеральной службы охраны (ФСО) к Леониду Ярмольнику о выплате компенсации за ущерб, нанесенный при ДТП, виновником которого был актер. Об этом сообщает РБК. 

Авария произошла в октябре 2016 года в Москве, на Кутузовском проспекте, в ней приняли участие четыре автомобиля — в том числе Mercedes, принадлежавший ФСО. В ведомстве заявили, что потратили на ремонт 1,2 млн рублей. Ярмольник предложил заключить мировое соглашение и выплатить ФСО 310 тыс. руб., при этом 400 тыс. службе уже выплатила страховая компания. В спецслужбе от такого предложения отказались, заявив, что сумма явно недостаточна. 

Леонид Ярмольник в ходе заседания суда обратил внимание на то, что в позиции ФСО есть пробелы. Так, ремонт, по словам представителей ведомства, занял всего сутки и обошелся в 1,2 млн рублей. При этом стоимость самой машины оценивалась в 1,7 млн руб. По мнению актера, ремонт обошелся неоправданно дорого. Экспертиза якобы оценила его стоимость в 710 тыс. руб.

«Мне это напоминает всем знакомую школьную историю, когда, зная ответ, в задачке решение подгоняется. Или классическая история от Ивана Андреевича Крылова: "Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать", сказал волк и в темный лес ягненка поволок. Уважаемый суд, если в этом спектакле такое распределение ролей, что ФСО — волк, а Ярмольник — ягненок, то я хочу отказаться от роли», —  заявил актер.

Суд решил отложить рассмотрение дела до 17 октября и отправил запрос в автосервис, где ФСО ремонтировала свой автомобиль.

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