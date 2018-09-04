Происшествия
СМИ: В результате химатаки на западе Лондона пострадали три человека
Три человека были доставлены в больницы после «нападения с применением неизвестного ядовитого вещества» в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.
По словам источника издания, полиция получила информацию об атаке около 14:10 (16:10 по московскому времени) 4 сентября. На месте происшествия на улице Уэстборн-гроув в западном Лондоне работают офицеры полиции, которые пытаются установить, что за вещество отравило трех человек. Напомним, особое внимание подобные происшествия в Великобритании привлекают после инцидента с отравлением Скрипалей.
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.
Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.