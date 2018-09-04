СМИ: В результате химатаки на западе Лондона пострадали три человека

Три человека были доставлены в больницы после «нападения с применением неизвестного ядовитого вещества» в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.

По словам источника издания, полиция получила информацию об атаке около 14:10 (16:10 по московскому времени) 4 сентября. На месте происшествия на улице Уэстборн-гроув в западном Лондоне работают офицеры полиции, которые пытаются установить, что за вещество отравило трех человек. Напомним, особое внимание подобные происшествия в Великобритании привлекают после инцидента с отравлением Скрипалей.