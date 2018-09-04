На Софийской ФСБ наткнулась на контрабанду элитного алкоголя. Изъяли на 15 млн

Оперативники Госбезопасности и сотрудники Росалкогольрегулирования вошли на склад, где ожидали увидеть бутлегеров спиртом обыкновенных, а получилась реализация по контрабанде. В отличие от предыдущих облав, на складе стояли настоящие шотландские и ирландские виски, коньяки, но без маркировки РФ. «Фонтанка» поняла, что настоящей контрабандой снабжают только статусные рестораны Петербурга. На кону профильная статья, по которой был арестован знаковый бизнесмен Дмитрий Михальченко. Плюс еще две в довесок.

Александр Коряков/Коммерсантъ

По информации «Фонтанки», днем 4 сентября оперативники Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования (РАР) по Северо-Западу пришли в один из складов промзоны на Софийской, 72, во Фрунзенском районе.

По данным «Фонтанки», правоохранители собирались прикрыть очередную точку бутлегеров, откуда распространяется неучтенный спирт по подпольным разливочным цехам, производящим контрафактный алкоголь. Однако к приятному удивлению они обнаружили склад абсолютно настоящего дорогого алкоголя. Другое дело, что весь товар не имел установленных маркировок. То есть ввезен на территорию России нелегально.

Как стало известно нашему изданию, алкогля изъято на сумму 15 миллионов рублей. Заметим, что громкий арест влиятельнейшего предпринимателя Дмитрия Михальченко последовал после возбуждения в отношении него уголовного дела по статье 200. 2 – «Контрабанда алкогольной продукции», а ущерб первоначально измерялся в 1,7 миллиона (это потом ему насчитали 60, а после и все 200 миллионов).

По нашей информации, данное изъятие также может обернуться возбуждением аналогичной статьи. К тому же не исключены статья 171.1 УК – «Хранение, перевозка и сбыт товаров без маркировки РФ», и статья 171.3 УК – «Незаконный оборот алкогольной продукции».

Кстати, подобный брендовый алкоголь поставляется только в приличные рестораны Петербурга.

Схема там проста: одну легальную подобную бутылку рестораторы оформляют как положено, а остальная партия, купленная на 25 процентов дешевле рынка, разливается под видом той легальной. Кстати, на практике РАР по СЗФО никогда и не заходит в такие заведения. Во-первых, РАР занят бутлегерами, а во-вторых, полномочия по рознице – в руках у комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Смольного.

Как «Фонтанке» пояснили, сотрудники понимают, в какую известную сеть ресторанов поступал товар с Софийской.

"Фонтанка.ru"