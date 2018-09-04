Строитель линий связи для магистрали М11, ЗСД и Ростелекома признан банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал банкротом одного из старейших в России строителей линий связи «Лентелефонстрой». Инициатором процедуры был банк «Санкт-Петербург», который потребовал 1,7 млрд рублей задолженности по кредитной линии с процентами.

«Прекратить процедуру наблюдения в отношении "Лентелефонстрой" и признать ОАО несостоятельным (банкротом). Открыть в отношении общества конкурсное производство – до 28 февраля 2019 года», – говорится в решении суда от 29 августа.

Одновременно были прекращены полномочия генерального директора Дениса Алексеева. Как говорится в сообщении «Лентелефонстроя» в ленте раскрытия информации от 4 сентября, он уволился по собственному желанию. Его полномочия переданы конкурсному управляющему Святославу Александрову.