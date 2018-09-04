Строитель линий связи для магистрали М11, ЗСД и Ростелекома признан банкротом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал банкротом одного из старейших в России строителей линий связи «Лентелефонстрой». Инициатором процедуры был банк «Санкт-Петербург», который потребовал 1,7 млрд рублей задолженности по кредитной линии с процентами.
«Прекратить процедуру наблюдения в отношении "Лентелефонстрой" и признать ОАО несостоятельным (банкротом). Открыть в отношении общества конкурсное производство – до 28 февраля 2019 года», – говорится в решении суда от 29 августа.
Одновременно были прекращены полномочия генерального директора Дениса Алексеева. Как говорится в сообщении «Лентелефонстроя» в ленте раскрытия информации от 4 сентября, он уволился по собственному желанию. Его полномочия переданы конкурсному управляющему Святославу Александрову.
Справка:
Строительно-монтажный холдинг «Лентелефонстрой» ведет начало от организованного в 1946 году СМУ «Лентелефонстрой». В начале нулевых ЛТС лидировал на рынке строительства волоконно-оптических линий связи в СЗФО. В 2017 году предприятие строило сети широкополосного доступа и объекты связи для ПАО «Ростелеком», а также для крупных инфраструктурных проектов, таких как Западный скоростной диаметр и автомагистраль М11 Москва-Санкт-Петербург, а также занималось строительством телекоммуникационных объектов для городской инфраструктуры Северной столицы. Ранее в числе заказчиков фигурировали «Связьтранснефть», ОАО «РЖД». Выручка компании в 2017 году составила 414,98 млн рублей, а непокрытый убыток — 100,8 млн.