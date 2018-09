Американцы массово сжигают кроссовки и рвут одежду. Виноват один футболист, не вставший во время гимна США

В социальных сетях среди граждан США набирает обороты своеобразный флешмоб по сжиганию кроссовок и порче одежды Nike. Поводом для этого стало подписание компанией контракта со скандально известным игроком в американский футбол Колином Каперником, которого упрекают в отсутствии патриотизма.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4