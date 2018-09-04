Американцы массово сжигают кроссовки и рвут одежду. Виноват один футболист, не вставший во время гимна США

В социальных сетях среди граждан США набирает обороты своеобразный флешмоб по сжиганию кроссовок и порче одежды Nike. Поводом для этого стало подписание компанией контракта со скандально известным игроком в американский футбол Колином Каперником, которого упрекают в отсутствии патриотизма.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) 3 сентября 2018 г.

Колин Каперник прославился в 2016 году: перед одним из матчей Национальной футбольной лиги в момент исполнения гимна США он демонстративно остался сидеть на скамейке запасных. Позже Каперник объяснил свой жест протестом против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам.

«Я не собираюсь делать вид, будто горжусь флагом страны, в которой ущемляют чернокожих и других цветных. Это важнее, чем футбол. На улицах валяются трупы, а кое-кому все сходит с рук», – заявил футболист. Впоследствии его примеру последовали и некоторые другие игроки.

Акция вызвала недовольство патриотически настроенных болельщиков и лично президента Дональда Трампа. «Может, ему стоит поискать другую страну, которая ему больше нравится?» – спросил Трамп на одном из телешоу.

Спустя год у Каперника закончился контракт с «Сан-Франциско». Новый контракт ему не предложил ни один из 32 клубов. Игрок подал иск к лиге, подозревая команды в сговоре.

Также от использования его образа в своих рекламных кампаниях отказался Nike, хотя сотрудничал с игроком с 2011 года. 3 сентября 2018-го, за четыре дня до старта нового сезона НФЛ, было объявлено, что футболист заключил новый рекламный контракт с Nike, в том числе для участия в рекламе, посвященной 30-летию слогана «Just Do It». Реакция простых американцев была огненной во всех смыслах: они принялись жечь и рвать в клочки продукцию компании, снимать это на видео и выкладывать в соцсетях.

.@Nike Due to your support of C.K. in your coming adds, I as an American can no longer support your company. #boycottNike #IStandForOurFlag pic.twitter.com/5JxSMD8SSO — AlterAtYeshiva (@alteratyeshiva) 4 сентября 2018 г.

К роликам они добавляли хештэги #BoycottNike и #JustBurnIt. Причем пользователи подчеркивают, что делают это не из-за расистских убеждений, а из чувства патриотизма.