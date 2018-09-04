Происшествия
В Интернете появилась новая видеозапись со станции «Курская», где убили полицейского. Она опровергает показания задержанного
В сети опубликовано новое видео с камер наблюдения на станции московской подземки «Курская», где накануне, 3 сентября, был убит полицейский.
На записи видно, как сотрудник правоохранительных органов выводит из вагона электрички своего предполагаемого убийцу. Затем они вместе идут по перрону и заходят в туалет. Паблик «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции», в котором появилось видео, обращает внимание на то, что «какое-то время убийца идет сзади полицейского. Странная и непонятная ситуация. Зачем это надо было делать – остается невыясненным».
Сам подозреваемый в убийстве, гражданин РФ Нурлант Муратов, уверял, что в туалет он вместе с полицейским не заходил, а ждал у дверей. А стрелял якобы кто-то другой.
Справка:
Мертвого сотрудника 4-го отдела УВД на московском метрополитене нашли с ранением в голову в ночь на 3 сентября. Возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (ст. 317 УК РФ) и «Незаконный оборот огнестрельного оружия» (ст. 222 УК РФ). По подозрению в преступлении был задержан Нурлант Муратов, которого зафиксировали камеры наблюдения — его остановил полицейский, отвел к отделу, а затем Муратов убегал от кабинета на станции, в котором позже и нашли мертвого сотрудника.