В Интернете появилась новая видеозапись со станции «Курская», где убили полицейского. Она опровергает показания задержанного

В сети опубликовано новое видео с камер наблюдения на станции московской подземки «Курская», где накануне, 3 сентября, был убит полицейский.

На записи видно, как сотрудник правоохранительных органов выводит из вагона электрички своего предполагаемого убийцу. Затем они вместе идут по перрону и заходят в туалет. Паблик «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции», в котором появилось видео, обращает внимание на то, что «какое-то время убийца идет сзади полицейского. Странная и непонятная ситуация. Зачем это надо было делать – остается невыясненным».

Сам подозреваемый в убийстве, гражданин РФ Нурлант Муратов, уверял, что в туалет он вместе с полицейским не заходил, а ждал у дверей. А стрелял якобы кто-то другой.