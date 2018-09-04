Logan и Sandero в России перестанут быть Renault

Renault Group объявила, что прекращает практику продажи автомобилей Dacia под своим основным брендом Renault. Об этом, как пишет 4 сентября Automotive News Europe, заявил главный дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер на Московском международном автомобильном салоне в кулуарах после презентации нового кроссовера Arkana.

По его мнению, практика продажи Dacia под брендом Renault вредит последнему. Так, Акер заявил о планах замены популярных на российском рынке Logan и Sandero (обе рождены как Dacia) на соответствующие модели Renault.

Фото: renault.ru

Однако Duster, который тоже на самом деле румынский, а не французский, останется в нашей стране под основным брендом, поскольку это на данный момент самая продаваемая модель Renault.

Акер ничего не сказал еще об одной модели Dacia, которая в России известна как Lada Largus. Однако он упомянул своего друга Стива Маттина, главного дизайнера Lada: «Он делает мою жизнь несчастной. Нам придется и дальше стараться развести бренды, чтобы мы не мешали друг другу».

В Европе все упомянутые модели продаются и будут продаваться в дальнейшем только под брендом Dacia. При этом некоторые модели Renault, в том числе и только что представленный публике кроссовер Arkana, используют многие узлы и агрегаты, общие с маркой Dacia, и даже общие платформы. Румынский автопроизводитель Dacia принадлежит Renault Group с 1999 года.