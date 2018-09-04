Четвёртый Santa Fe сошёл с конвейера. Он может быть 7-местным с турбодизелем

Калининградский завод «Автотор» начал выпуск четвёртого поколения кроссовера Hyundai Santa Fe, сообщается на сайте предприятия 4 сентября.

Модель имеет как пяти-, так и семиместную версию: по сравнению с предшественником удлинена колёсная база. В комплектациях Family, Lifestyle и Premier машина предлагается с 2,4-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью до 188 л.с. с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В комплектациях Lifestyle, Premier и High-Tech доступен 2,2-литровый турбодизельный мотор мощностью 200 л.с., работающий с 8-диапазонным «автоматом».

Все модификации – полноприводные. Система управления полным приводом HTRAC контролирует распределение крутящего момента между осями, что обеспечивает устойчивость в сложных дорожных (лёд, грязь, ухабы, крутые виражи) и погодных условиях.

Среди новых опций – функция контроля присутствия пассажиров сзади (Rear Occupant Alert), система предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади, система безопасного выхода (Safety Exit Assist).

Премьера модели состоялась на Московском международном автомобильном салоне. Вообще же кроссовер Hyundai Santa Fe выпускается на калининградском заводе с мая 2016 года. Сейчас «Автотор» производит пять легковых моделей Hyundai: Sonata, Tucson, Elantra, Santa Fe, Grand Santa Fe, а также автомобили под марками BMW и KIA.