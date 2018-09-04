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Общество
04.09.2018 19:14
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У российской армии появится третий по высоте православный храм мира. Строить его собираются на «абсолютно добровольные пожертвования»

Религиозное сооружение в монументально-византийском стиле, способное одновременно вместить около 6 тысяч прихожан, будет воздвигнуто в подмосковном парке «Патриот» к 2020 году.

Министерство обороны 4 сентября объявило о строительстве главного храма российской армии высотой 95 метров. По этому показателю он будет третьим в мире, уступая только храму Христа Спасителя (103 метра) и Исаакиевскому собору (102 метра). 

Религиозное сооружение будет строиться в монументально-византийском стиле и включать в себя пять куполов и пять престолов. Конструкция соединяет как элементы старины, так и инновации. Так, основанием храма станет традиционный материал для строительства подобных сооружений в Российский империи и Древней Руси, а именно владимирский известняк с резьбой. Витражное остекление купола и сводов выполнят с использованием новейших технологий. Кроме того, отличительной особенностью станут бронзовые элементы, чей приглушенный зеленый цвет станет отсылкой к российской армии. Предполагается, что храм станет уникальным памятником архитектуры из-за «синергетического эффекта». Габариты здания составят 65,4 м на 97,9 м, а общая площадь составит около 11 тыс. кв. м. Несмотря на такие размеры, архитекторы ставят задачу добиться «максимально легкого образа».

Смотреть в новом окне Пресс-служба Министерства обороны РФ

Строительство храма будет вестись на пожертвования, рассказал РБК начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов. «Финансирование главного храма ВС РФ также планируется осуществлять за счет добровольных пожертвований граждан, в том числе меценатов, военнослужащих РФ и всех заинтересованных организаций», — подчеркнул он.

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня на селекторном совещании в ведомстве уточнил, что пожертвования должны быть исключительно добровольными. 

«Хотелось бы, чтобы мы сделали этот храм народным храмом и главным храмом ВС РФ. Именно поэтому предлагаю всем коллегам принять деятельное и активное участие в этом. Естественно, все должно происходить абсолютно добровольно. Не хотелось бы, чтобы это происходило в каком-то приказном, принудительном порядке», – заявил Шойгу.

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