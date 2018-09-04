Сподручного Линкольна-88 будут судить спустя 7 лет

Соратника националиста Линкольна-88 будут судить в Петербурге. Находившегося в бегах уроженца Ленинградской области нашли весной 2018 года. К этому моменту большинство его подельников уже несколько лет отбывали наказание за убийства и «разжигание».

Как сообщает 4 сентября ГСУ СК РФ по городу, на скамье подсудимых окажется 29-летний Сергей Катков. Он единственный из соратников националиста Андрея Линка оставался на свободе, так как сумел скрыться от следствия. Ему вменяют четыре нападения в 2007 году, в том числе убийство, совершенные по национальным мотивам. Если все остальные участники группы получили приговоры еще в 2011 году, то на Каткова вышли только сейчас.

«В мае 2018 года Катков, находящийся в розыске, был задержан и привлечен к уголовной ответственности», – отметили в ведомстве.

Напомним, Андрей Линок создал организованную преступную группу летом 2007 года. Своими идеями он заразил 22 человека в возрасте от 17 до 23 лет. Экстремисты нападали на граждан Армении и Узбекистана, а также россиян из республики Тыва, Карелия. 8 нападений националисты сняли на видео и выложили в Интернет. В мае 2011 года уголовное преследование в отношении 6 членов группы прекратили из-за истечения сроков давности; 10 человек получили сроки от 4 до 9 лет, остальные – условное наказание. Самому Линку дали 9 лет.