«Метрострой» рассказал о многомиллионном конфликте с бывшим основным поставщиком бетона

«Метрострой» отреагировал на 139-миллионный иск от недавнего основного поставщика бетона ЗАО «Метробетон» и рассказал подробности конфликта с некогда близкой компанией (в советское время оппонент был частью «Ленметростроя»).

Суть конфликта с «Метробетоном» на сегодня заключается во взаимных претензиях друг к другу. ОАО «Метрострой» должно предприятию за аренду части оборудования, на котором в том числе изготавливались тюбинги для тоннелей. А «Метробетон» должен гораздо большую сумму за аренду земли и остального оборудования — той самой суперсовременной линии, на которой делаются эти тюбинги.

Как рассказали в «Метрострое» 4 сентября, «Метробетон» раньше арендовал площади и работал на оборудовании, стоящем на балансе метростроевцев. После того, как была зафиксирована многомесячная задолженность по аренде, а исполнение контрактов оказалось под угрозой, руководство «Метростроя» было вынуждено принять решение о расторжении действующих контрактов и освобождении площадей.

– Руководству компании «Метробетон» был отправлен акт сверки по всем финансовым расчетам между юридическими лицами. Однако официального ответа от компании так и не поступило, – рассказали в «Метрострое». – Авансовый платеж, переведенный предприятию за работы, до сих пор не закрыт, долговые обязательства по аренде не погашены. Деньги по авансированным работам предприятие вернуть отказалось, документы не предоставило. На сегодняшний день долг компании «Метробетон» перед «Метростроем» в разы превышает сумму поданного иска.

Как добавили метростроевцы, компания «Метробетон» уже более 1,5 лет не является их основным поставщиком – сейчас «Метрострой» выпускает обделку и товарный бетон собственными силами. А намерение её руководства решать дело в суде для метростроевцев является «очередным подтверждением правильности действий «Метростроя» по отношению к данному подрядчику».

В «Метробетоне» заявили «Фонтанке», что не готовы комментировать этот конфликт.