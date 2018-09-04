Грузовик протаранил школьный автобус в Германии. Пострадали 17 детей

Грузовик с гравием весом около 40 тонн при повороте налево врезался в школьный автобус утром 4 сентября в городе Вегелебен в Саксонии (Германия). Об этом сообщает немецкое издание MDR.

По предварительной версии, 33-летний водитель грузовика MAN, выезжая со второстепенной дороги, не заметил автобус. В автобусе находилось около 30 детей в возрасте 11−16 лет, они направлялись в школу. В больницы были доставлены 17 детей, ранения получил и водитель автобуса. Оставшихся детей забрал другой автобус.

Повреждения автобуса, по предварительным данным, оценены в 120 тысяч евро, грузовика – в 15 тысяч евро.

Напомним, в июле 2013 года в Новой Москве грузовик со щебнем врезался в пассажирский автобус, погибли 18 человек.