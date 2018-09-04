Подельник капитана ФСБ получил 8 лет за вымогательство. Контрразведка наживалась на «обнальных» схемах

В Петербурге к восьми годам колонии приговорен друг офицера ФСБ, с которым они вместе вымогали 15 млн рублей у предпринимателя.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 4 сентября, Дмитрий Смирнов признан виновным в незаконном требовании крупной суммы у гендиректора компании «Мармори». Ему «обнальщики» не вернули 44 млн рублей, и Смирнов с напарником, капитаном УФСБ по Западному военному округу Алексеем Лебедевым, предложили свои услуги по возврату денег, причем свой процент оценили в половину суммы. Впоследствии сговорились на 15 млн рублей.

Для сговорчивости предпринимателя запугали оперативными мероприятиями контрразведки в отношении него и пообещали сфабриковать уголовное дело о причастности к финансированию террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России.

Лебедева задержали в мае 2017 года в ресторане «Марсельеза» и приговорили к пяти годам. Смирнову Петроградский райсуд назначил восемь лет строгого режима.