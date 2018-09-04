Челябинца обвиняют в призывах к массовым беспорядкам за комментарии во «ВКонтакте» о митинге против пенсионной реформы

В Челябинске возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК РФ) в отношении 25-летнего Игоря В. Как пишет 4 сентября Znak.com, основанием стали комментарии и посты молодого человека, связанные с несогласованным митингом сторонников Навального против пенсионной реформы.

Сотрудники центра «Э» ГУ МВД по Челябинской области в ходе мониторинга Интернета обнаружили, что Игорь В. в комментариях к сообщениям в группе митинга «ВКонтакте» якобы призывает к «применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и беспорядкам во время митинга». Посты, к которым были претензии у полицейских, уже удалены из группы.

Сам молодой человек заявил журналистам, что претензии следователей и полиции он считает необоснованными.

«Суть моих комментариев была в том, чтобы противостоять незаконным действиям сотрудников ОМОНа, не позволять им избивать и задерживать протестующих. <...> Также я указал на то, что сотрудники силовых структур должны на спецодежде иметь опознавательный знак в виде жетона, которого у омоновцев, как правило, во время митингов нет, значит, они не являются сотрудниками при исполнении», – рассказал он.

Официально в СУ СКР региона отказались подтверждать или опровергать информацию об этом деле.

Напомним, Навальный и его сторонники запланировали митинги по всей России против пенсионной реформы. В некоторых регионах, в частности в Петербурге, власти согласовали акцию 9 сентября. Однако в Челябинске этого не произошло.