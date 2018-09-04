В Петербурге осудили мучителей торговцев Софийской овощебазы. Троих фигурантов освободили в зале суда

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор Новрузу Мамедову, Эльвину Ахмедову, Исраилу Ибадуллаеву, Мубаризу Мамедову, Садигу Керимову и Рагиму Мирзоеву. 4 сентября их признали виновными в похищении человека, разбое и грабежах, самоуправстве. Фигуранты вину признали частично.

«Некоторые частично оправданы судом по ряду эпизодов за непричастностью, с правом на реабилитацию. Кроме того, судом по собственной инициативе изменена квалификация ряда деяний. Например, доказательств о наличии организованной преступной группы суду представлено не было. Некоторые преступления по ст. 126 УК РФ переквалифицированы на ст. 330 УК РФ. Нанесенный ущерб частично возмещен», — объяснили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

В результате Магомедов получил 6 лет и один месяц, Ахмедов — 6 лет и 3 месяца, Ибадуллаев — 5 лет и 2 месяца. Остальные фигуранты освобождены в зале суда по отбытию. Кроме того, удовлетворён гражданский иск на сумму более 5 миллионов рублей.

Группу задержали летом 2015 года. По версии следствия, обвиняемые, возглавляемые Новрузом Мамедовым, специализировались на совершении преступлений в отношении своих земляков, торговавших на Софийской овощебазе. С августа 2003 года по лето 2012 года злоумышленники совершили 8 особо тяжких преступлений с общим ущербом в 7 миллионов рублей. Финалом деятельности преступников стало похищение предпринимателя, с которого требовали миллион рублей. Коммерсанта держали в частном доме в Кировском районе Ленобласти до тех пор, пока его родные не привезли требуемую сумму.