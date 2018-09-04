Майор из центра «Э» в Карачаево-Черкесии стал фигурантом уголовного дела о пытках током

Замначальника отдела Центра противодействия экстремизму ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Рустама Жилетежева подозревают в пытках электричеством над задержанным.

Как сообщает Следственный комитет 4 сентября, на теле 38-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики после общения с республиканским центром «Э» зафиксировали кровоподтеки и следы от удара электричеством. Уголовное дело о пытках возбуждено в отношении майора, следователи ищут и других причастных к издевательствам.

Громкое дело о пытках сотрудниками правоохранительных органов было инициировано после публикации видео из ярославской колонии. Там задержаны 12 предполагаемых участников экзекуции. Широкий общественный резонанс запустил волну проверок и возбуждения новых уголовных дел о пытках. За последние две недели из системы ФСИН в Следственный комитет отправили материалы по 42 эпизодам.