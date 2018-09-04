Товары для школы, которые оценят и взрослые

Фото предоставлено компанией «Галамарт»

Впереди новый учебный год. Время, когда и дети и взрослые строят новые планы, ставят новые цели. Мы сделали для вас подборку стильных канцелярских товаров, которые вы захотите одолжить у школьников. Все это можно найти в сети народных магазинов «Галамарт», совершая ваш регулярный шоппинг.

Подборка полезных аксессуаров, стоимостью до 800 рублей:

Листочки для записей и заметок в форме фрукта от 32 рублей, записная книжка –хамелеон, меняющая цвет от 95 рублей, гелевая авторучка с аниме-котом от 69 рублей, пенал самых модных в этом сезоне неоновых оттенков.

Набор – антистресс: спирограф, 2 карандаша, точилка, ручка. Такой набор развивает воображение, развивает логическое и творческое мышление. А цена его от 59 рублей.

LED-лампа складная, которая поместится даже в карман! Работает гаджет от USB и батареек типа AAA. Изменяемый угол освещения, стильный внешний вид оценят и взрослые и дети.

Модная защита для вашего гаджета – чехол для планшета из искусственной кожи от 149 рублей.

В «Галамарте» вы найдете всю необходимую канцелярию, а так же все необходимое для вашей семьи.

www.galamart.ru

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