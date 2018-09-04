В Пулково отменили самолет до Таллина. Пассажиры делают марш-бросок до автовокзала

Отмененный рейс авиакомпании Nordica из Петербурга в Таллин проверяет пассажиров на выносливость. Они мчат на автовокзал и к Витебскому проспекту, чтобы успеть на автобусы.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, 4 сентября без объяснения причин Nordica отменила рейс EE 322. Вылет планировался на 16.10, но прибывших на регистрацию пассажиров огорчили. В авиакомпании пока не ответили на запрос «Фонтанки» о причинах отмены рейса.

«Мчимся в центр города, надеемся успеть на автобус», – передают читатели.

Наземный транспорт регулярно отправляется от автовокзала на набережной Обводного канала и Витебского вокзала. Вечером 4 сентября запланированы семь рейсов.

Nordica летает из Петербурга в Таллин на двухмоторном турбовинтовом самолете TR72. Он вмещает до 74 пассажиров. Сегодня днем из Пулково также отменен рейс S7 до Калининграда.