Азербайджан готовит для россиян дешёвые «Хазары»

Вскоре на дорогах России могут появиться автомобили из Азербайджана, пишет 4 сентября издание Emerging Europe.

Совместное ирано-азербайджанское предприятие Khazar договорилось о поставках автомобилей в РФ и страны СНГ, о чем было объявлено азербайджанской стороной в рамках Московского международного автосалона.

Первоначальная мощность совместного предприятия известного иранского автопроизводителя Khodro и азербайджанского AzEuroCar – всего 10 тысяч автомобилей в год, и большинство из них найдут покупателей внутри страны. Однако, как заявили представители Khazar без уточнения деталей, некоторая часть выпущенных машин будет предназначена для экспорта.

Первая партия автомобилей марки Khazar поступила в продажу в Азербайджане в июне этого года. Пока завод выпускает две модели – Khazar SD и Khazar LD. Большинство деталей поставляется из Ирана с заводов Khodro, но в планах предприятия наладить более глубокую локализацию.

Технически азербайджанские автомобили представляют собой копии иранских, которые, в свою очередь, базируются на французских Peugeout 405. Все автомобили доведены до экологического стандарта Euro 5, то есть свободно могут поставляться как в Россию и СНГ, так и в Европу. Внутри страны автомобили продаются по цене от 9384 до 10 557 долларов, в то время как, по сведениям Emerging Europe, на экспорт они пойдут по цене от 5800 до 7000 долларов (то есть примерно от 396 до 478 тысяч рублей). Стоимость азербайджанских «Хазаров» в случае их поставки в нашу страну пока никак не обозначалась.