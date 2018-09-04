В Саратове возбудили дело об экстремизме за частушки на YouTube

Ролики с частушками о саратовских судьях стали основанием для возбуждения уголовного дела по 282-й статье УК в отношении 42-летней Наталии Ковалевой.

Ковалева, по версии следствия, в апреле почти целый месяц размещала на видеохостинге Youtube свои четверостишия в адрес суда, который не помог женщине вернуть 400 тысяч, полученных от нее мошенниками. В СКР по Саратовской области посчитали, что женщина допустила «высказывания, выражающие унизительные характеристики, отрицательные эмоциональные оценки социальной (профессиональной) группы «судейское сообщество». Об этом 4 сентября сообщает «Медиазона».

Частушки в Интернете привели к обыскам и изъятию электронной техники в саратовской квартире, как журналистам рассказала сама Ковалева, проживающая теперь в Москве. По ее словам, своим творчеством она хотела высказать недовольство работой местной Фемиды. Женщина сообщила, что в 2013 году мошенники якобы вынудили ее перевести 400 тысяч рублей в один из банков, однако получить назад деньги ей так и не удалось.