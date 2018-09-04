«Натали Турс» отправила клиентов за страховыми выплатами. Компания прекратила работу

Туроператор «Натали Турс» прекратил деятельность с 4 сентября, два месяца оттягивая возможность для клиентов получить страховые выплаты. Решение принято после исключения компаний из реестра туроператоров.

Как сообщает на своем сайте организация, туроператорскую деятельность прекратили ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство «Путешествий Натали», ООО «Туроператор Натали Турс» – ранее Ростуризм исключил их из реестра. Теперь клиенты этих компаний могут обратиться в страховые за выплатами по аннулированным турам. «После приостановки продаж 4 июля компанией оказано услуг клиентам по авиаперевозке и визовому оформлению более чем на 700 миллионов рублей, что, к сожалению, лишь частично покрывает полученные авансы», – сообщает компания.

Таким образом, в структуре «Натали Турс» продолжит работу только одна фирма, ООО «Центр туризма "Согласие"», которая позиционирует себя как обслуживающая VIP-сегмент.

Ростуризм воспользовался правом исключить «Натали Турс» из реестра накануне. Причиной исключения стала невозможность туроператора расплатиться с клиентами.

Ранее Ассоциация туроператоров России отмечала, что все клиенты получить выплаты не смогут. Это связано с намеренным затягиванием рассмотрения заявок судом и тем фактом, что финансовых гарантий «Натали Турс» попросту не хватит на выплаты всем пострадавшим.