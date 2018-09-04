Ford опроверг информацию об отказе от Mondeo. Его ждут перемены

Концерн Ford 4 сентября опроверг сообщения СМИ о планируемом снятии с производства на европейских заводах автомобилей моделей Mondeo, Galaxy и S-Max в связи со сворачиванием выпуска седанов.

«В настоящее время мы располагаем в Европе сильнейшим, чем когда-либо, ассортиментом. Хотя мы регулярно пересматриваем наши планы выпуска с учётом предпочтений клиентов и трендов, но в настоящее время никаких изменений не планируется. Что же касается Mondeo, то автомобиль остаётся основой нашей линейки в Европе», – цитирует сообщение Ford РБК.

Продажи в сегменте среднеразмерных автомобилей замедляются, так как покупатели всё чаще выбирают кроссоверы и внедорожники, признали в компании, но Ford Mondeo по-прежнему пользуется спросом. Более того, Ford намерен в нынешнем году модернизировать Mondeo, в частности за счёт новых силовых агрегатов.

Фото: Ford

3 сентября The Times со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley написала, что из-за убытков Ford готовится к прекращению производства нескольких популярных в Европе моделей и ​масштабному сокращению персонала – до 24 тысяч человек (12%). В пресс-службе Ford сообщение о готовящемся сокращении тысяч сотрудников назвали слухами.

«Мы ясно дали понять, что эти цифры исходят не из Ford и что спекуляция о сокращении рабочих мест основана на отчете Morgan Stanley. Мы не комментируем спекуляции», – говорится в сообщении Ford.

​В то же время в компании отметили, что работа по сокращению затрат и снижению себестоимости продукции европейских заводов продолжится. Особое внимание будет обращено на «малоэффективные части бизнеса».