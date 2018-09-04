Росприроднадзор подтвердил загрязнение воздуха и почвы вблизи полигона «Северная Самарка»

Повышенное содержание загрязняющих веществ зафиксировали на полигоне «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщил Росприроднадзор после проверки местного воздуха и почвы, инициированной по обращению петербургского депутата Максима Резника.

Как объяснил «Фонтанке» сам парламентарий 4 сентября, он обратился в ведомство из-за многочисленных жалоб жителей близлежащих садоводств. Полигон также расположен очень близко от Кудрово и Колтушей — ближайших пригородов Северной столицы.

«По результатам проведения лабораторных исследований, измерений и испытаний в отобранных пробах воздуха на южной границе санитарно-защитной зоны полигона твердых бытовых отходов «Северная Самарка» ЗАО «Промотходы» обнаружено превышение загрязняющих веществ, – говорится ответе департамента Росприроднадзора по СЗФО Максиму Резнику. – Кроме того, по результатам исследований в объединенной пробе почвы, отобранной вблизи СНТ «Эскалатор», также обнаружено повышение концентрации загрязняющих веществ».

Ранее государственная экологическая экспертиза признала проект реконструкции этого полигона небезопасным и вынесла по нему отрицательное решение. Также на «Северную Самарку» уже жаловался в прокуратуру центр экспертиз ЭКОМ, после неоднократного требования предоставить проект реконструкции на экспертизу.