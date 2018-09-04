Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Моуриньо согласился сесть в тюрьму за неуплату налогов

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Мауриньо согласился сесть в тюрьму за крупное налоговое мошенничество, которое совершил в 2011–2012 годах, когда возглавлял мадридский «Реал». Как сообщает 4 сентября испанская газета El Mundo, португальский 55-летний специалист заключил сделку с налоговыми органами Испании и согласился на один год лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 3,3 млн евро.

По данным местной прокуратуры, в 2011–2012 годах Моуриньо скрывал от казначейства свои доходы, полученные через компанию Koper Services на Британских Виргинских островах, и не выплачивал с них налоги. В 2011 году тренер задолжал налоговым органам Испании € 1,6 млн, в 2012-м — € 1,7 млн. Моуриньо признался, что «получал непрозрачную выгоду» и предоставлял властям ложные данные.

Однако португалец вряд ли будет отбывать реальный срок: испанское законодательство разрешает назначать условное наказание по приговорам до двух лет лишения свободы за преступление, которое было совершено впервые.

Напомним, на чемпионате мира по футболу в России, который прошел с 14 июня по 15 июля, Жозе Моуриньо выступал в качестве эксперта телеканала Russia Today. За пять дней работы он получил 1 млн фунтов.