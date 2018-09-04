Новогодние ели для украшения Петербурга обойдутся почти в 35 миллионов рублей

На сайте госзакупок 4 сентября появился тендер об украшении Северной столицы к зимним праздникам. «Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный контрактом срок оказать услуги по централизованному оформлению Санкт-Петербурга новогодними искусственными елями высотой 20 м к праздникам «Новый 2019 год и Рождество Христово», – говорится в проекте госконтракта, который прилагается к конкурсной документации.

Заказчик в лице Городского центра рекламы и праздничного оформления указывает, что начальная цена лота составляет 34 млн 941 тыс. 958 рублей. Заявки желающих украсить Петербург к зимним праздникам принимаются до 26 сентября.

Украшение города начнется с 27 октября, а закончится 19 декабря. Демонтируют ели до 28 февраля.

Напомним, что в июле петербургский центр рекламы и праздничного оформления также объявил конкурс на закупку гирлянд за 16 миллионов рублей. Отметим, ранее город украшали более крупными лотами. Так, в прошлом году на оформление к Новому году было потрачено 190 миллионов рублей, в том числе на них купили 39 искусственных елок. В 2016-м на украшение ушло 242 миллиона рублей и было закуплено 18 елей.