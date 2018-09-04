СМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции Идлиб

Крупнейшую за год бомбардировку позиций вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб начали российские ВКС.

Об этом 4 сентября пишет Al-Masdar News со ссылкой на военные источники. Нанесено не менее 50 ударов. От бомбардировок пострадали западные территории Идлиба и север провинции Хама.

По данным организации Syrian Observatory for Human Rights, самолёты нанесли не меньше 20 ударов.

Информации о погибших и раненых пока нет. Минобороны России данные о бомбардировке не комментировало. Ранее в министерстве заявляли, что в Идлибе боевики совместно с британскими спецслужбами готовят «инсценировку применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей». Это должно послужить поводом для новых авиаударов со стороны США по инфраструктуре Сирии.

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