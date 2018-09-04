В Дагестане продолжаются инициированные Путиным «зачистки». Задержан главный по федеральным дорогам республики

Руководитель регионального отделения казенного учреждения Упрдор «Каспий» Магомедрасул Омаров задержан 4 сентября по подозрению в хищении бюджетных средств. В офисах организации проходят обыски.

Обвинения Омарову пока не предъявлены, сейчас следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b8e6b0d9a7947cf0f1eff0a?from=newsfeed РБК со ссылкой на РИА Новости. По предварительной информации, оперативники пришли за Омаровым, расследуя факты хищений денег, выделенных на строительство дорог.

ФКУ Упрдор «Каспий» – преемник учреждения с аналогичными функциями, ранее предприятие называлось «Кубань». Реорганизация была проведена в 2014 году, тогда в состав ФКУ вошли два филиала, в Махачкале и Грозном.

В середине августа этого года в республике был задержан руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магомед Сулейманов. Ему вменяют создание преступного сообщества и мошенничество на сумму более 200 миллионов рублей.