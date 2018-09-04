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В Дагестане продолжаются инициированные Путиным «зачистки». Задержан главный по федеральным дорогам республики
Руководитель регионального отделения казенного учреждения Упрдор «Каспий» Магомедрасул Омаров задержан 4 сентября по подозрению в хищении бюджетных средств. В офисах организации проходят обыски.
Обвинения Омарову пока не предъявлены, сейчас следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b8e6b0d9a7947cf0f1eff0a?from=newsfeed РБК со ссылкой на РИА Новости. По предварительной информации, оперативники пришли за Омаровым, расследуя факты хищений денег, выделенных на строительство дорог.
ФКУ Упрдор «Каспий» – преемник учреждения с аналогичными функциями, ранее предприятие называлось «Кубань». Реорганизация была проведена в 2014 году, тогда в состав ФКУ вошли два филиала, в Махачкале и Грозном.
В середине августа этого года в республике был задержан руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магомед Сулейманов. Ему вменяют создание преступного сообщества и мошенничество на сумму более 200 миллионов рублей.
Справка:
Антикоррупционная «зачистка» в Дагестане стартовала еще в начале 2018 года. В январе был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев — его обвиняют в продаже республиканского земельного участка за бесценок. В феврале задержали бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его бывших заместителей – Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего главу министерства образования и науки республики Шахобаса Шахова. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона. После этого продолжить «зачистки» пообещал президент Владимир Путин. Весной обыски прошли у сотрудников дагестанской таможни. 4 июля уволили и обыскали вице-премьера Дагестана Рамзана Алиева. 7 июля был задержан бывший глава Минздрава республики Танка Ибрагимов в рамках дела о хищении 105,6 миллиона рублей, которые были выделены на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования.