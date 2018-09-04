Бывший член челябинского избиркома просыпал семена у здания ЦИК в Москве. Его арестовали за мелкое хулиганство

Тверской суд Москвы арестовал бывшего члена избирательной комиссии Челябинской области Александра Лебедева. Его лишили свободы по статье о мелком хулиганстве, однако сам мужчина утверждает, что всего лишь рассыпал семена у здания ЦИК.

Как пишет 4 сентября «Медиазона», накануне Лебедев пришёл в ЦИК, чтобы подать жалобу. С собой у него были семена, которые он якобы собирался передать своей девушке. Содержимое пакета просыпалось. После чего подошли полицейские, забрали паспорт и передали документ сотруднику ФСО, а самого Лебедева задержали.

При этом в протоколе правоохранители зафиксировали, что Лебедев матерился и рассыпал перед зданием ЦИК «неизвестное вещество в виде порошка, заблокировал собой вход в здание, вел себя агрессивно, размахивал руками и мешал проходу граждан».

В итоге суд арестовал мужчину на пять суток.