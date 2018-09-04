Съезд с ЗСД на КАД на севере закроют из-за ремонта на 3 дня

В сентябре на Северном и Южном участках ЗСД будут вводить ограничения движения в связи с плановыми работами по восстановлению дорожного покрытия основного хода, съездов и заездов, а также восстановлению и ремонту дорожного обустройства. Об этом сообщает на своём сайте компания «Магистраль Северной столицы» – оператор ЗСД.

Самое серьёзное ограничение – закрытие съезда с ЗСД на КАД в сторону Выборгского шоссе на двое с лишним суток, с 23 часов 7 сентября до 6 часов 10 сентября.



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Всего за месяц отремонтируют пять участков (в том числе у пункта взимания платы в Белоострове и съезд с ЗСД на Левашовское шоссе), как правило, закрывая по одной полосе.