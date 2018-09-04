Кришито: Я объяснил Маркизио, почему всё-таки стоит перейти в «Зенит»

Большую роль в переходе бывшего полузащитника футбольного клуба «Ювентус» Клаудио Маркизио в «Зенит» сыграл экс-капитан петербургской команды Доменико Кришито. По словам Кришито, новичок сине-бело-голубых несколько раз спрашивал у него совета — стоит ли идти в «Зенит».

«Клаудио — игрок высочайшего класса, это действительно очень хороший трансфер. Думаю, что с приходом Маркизио «Зенит» полностью готов к победе в чемпионате. Маркизио связывался со мной, звонил мне много раз и задавал очень много вопросов и о клубе, и о городе. Разумеется, я объяснил ему, почему всё-таки стоит перейти в «Зенит» и переехать в прекрасный Петербург. Желаю всего наилучшего и Клаудио, и команде! «Зенит» — лучший клуб в России. Давай-давай!» — цитирует 4 сентября Кришито пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» объявил о подписании двухлетнего контракта с Клаудио Маркизио в минувший понедельник, 3 сентября, – спустя два дня после закрытия трансферного окна. Для того чтобы заявить итальянского футболиста, петербуржцам пришлось получить специальное разрешение у РФС.

По данным итальянских СМИ, Маркизио будет получать 6,5 млн евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым игроком чемпионата России.

Почти всю карьеру Маркизио выступал в «Ювентусе», воспитанником которого он и является, за исключением годичной аренды в «Наполи» в 2007 году. На его счету 292 матча и 33 гола за «Ювентус». В составе туринского клуба он семь раз становился чемпионом Италии, трижды – обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке. 17 августа 32-летний полузащитник расторг контракт с родным «Ювентусом» по обоюдному согласию.

С 2009 года отыграл 55 матчей за сборную Италии, забил 5 голов. В составе национальной команды выиграл бронзовые медали Кубка конфедераций в 2013-м и серебро на чемпионате Европы в 2012-м.

Маркизио — семикратный чемпион Италии, победитель Серии B, трёхкратный обладатель Суперкубка и четырёхкратный — Кубка Италии. Вместе с «Ювентусом» он дважды играл в финале Лиги чемпионов.