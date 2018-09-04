Туристам рисуют новый налог. Смольный хочет компенсировать «бюджетную неопределенность» за счет гостей

Горбюджету нужны источники пополнения, а туристический сбор может принести Петербургу до 5 млрд в год. Но введение нового налога одновременно с повышением НДС отрицательно скажется на туристической привлекательности Северной столицы, опасаются участники рынка.

Александр Николаев/Интерпресс

Власти Петербурга вернулись к идее введения туристического сбора. 31 августа в Смольном прошло совещание с участием глав комитетов по туризму, комитета по финансам, а также участников рынка и общественных организаций. Повестку задал глава комфина Алексей Корабельников. По его словам, вопрос о введении платежа «в скорой перспективе» будет рассматриваться на Госсовете с участием президента РФ. «Велика вероятность, что инициатива будет поддержана», – сказал он.

Пока Алексей Корабельников предложил участникам собрания обсудить «параметры турсбора». «Их необходимо сделать такими, чтобы ни в коем случае не повредить развитию отельного бизнеса нашего города и одновременно обеспечить возможность получения в бюджет Петербурга дополнительных доходов», – пояснил он.

Сейчас в России действует механизм курортного сбора, закон о котором ГосДума приняла летом прошлого года. В декабре 2017 года губернатор Георгий Полтавченко не исключил, что Петербург войдет в число пилотных регионов, где будет взиматься платеж. Но в итоге тестирование было решено запускать в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях.

Вернуться к идее чиновников заставила «беспрецедентная неопределенность» бюджета на 2019 год. Как рассказал Алексей Корабельников в рамках «нулевых» чтений бюджета в городском парламенте, в будущем году Северная столица может недосчитаться 27 млрд рублей по вине федерального правительства. Из них 18 млрд рублей — из-за отмены налога на движимое имущество, а 9 млрд рублей — из-за перераспределения налога на прибыль. Федеральные власти готовят предложения о компенсациях для регионов, однако ни одно из них не может покрыть потерь Петербурга, уточнил он. В такой ситуации введение туристического сбора — один из возможных способов компенсации. Если ли норму внесут в налоговый кодекс до конца года, то туристам придется платить городу уже в 2019 году.

По словам Алексея Корабельникова, пока говорить о конкретных формулировках законопроекта преждевременно. В частности, необходимо определить, будет ли ставка турсбора фиксированной, кто должен быть субъектом налогообложения, а также с кого будет собираться налог – со всех приезжающих туристов или только с иностранцев, будут ли предусмотрены льготные категории и так далее.

Но чиновники активно изучают пожелания федеральных властей и зарубежный опыт. Так, по рекомендации Минкульта РФ, ставка турсбора предполагается в виде 2% от стоимости услуг. В Европе она варьируется от 1 до 5%, но, к примеру, Нью-Йорке она составляет больше 13%. «Ставка в 1-2 процента нам видится вполне разумной величиной. Устанавливая на федеральном уровне максимальную планку, мы дальше сможем решать, какую ставку турсбора установить в Петербурге», – пояснил чиновник.

Ранее Георгий Полтавченко сообщал, что сбор должен составлять 1—2 евро в день, взиматься только с тех, кто останавливается в гостиницах, и направляться на содержание и реставрацию памятников. В первых пилотных регионах ставка варьируется от 10 рублей (Краснодарский край) до 50 рублей (Ставрополье).

По оценке Смольного, в 2017 году Петербург посетило 7,5 млн человек. Ростуризм подсчитал: в среднем каждый иностранный приезжий тратит в Северной столице примерно 200 евро в сутки, российский — по 100 евро. Средний срок пребывания в городе — три дня. Поскольку число зарубежных и отечественных гостей примерно совпадает, в среднем за один визит турист тратит 450 евро. Если руководствоваться этими данными, то сбор в размере 1-2% стоимости услуг составит 4,5-9 евро. Таким образом, город сможет заработать 2,7-5,4 млрд рублей в год. Если платеж составит 1-2 евро с человека, как изначально предполагал губернатор, – то в бюджее может оказаться 0,6-1,2 млрд.

Участники рынка, опрошенные «Фонтанкой» неоднозначно отнеслись к инициативе чиновников. Так, управляющий отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы поддерживает идею введения туристического сбора. По его словам, это даст городу дополнительный источник дохода, но не слишком обременит туристов, которые привыкли, что платят такие сборы и в других городах. «Если турист понимает, за что с него берут, это не вызывает проблем», – отметил он.

Но считать туристический сбор в процентах от оказанных услуг топ-менеджер считает неправильным. «Надеюсь, что речь идет о фиксированной сумме, эквивалентной указанным комфином 1-2 процентам», – сказал он. По-мнению Юниса Теймурханлы, справедливой будет ставка в 1-3 евро. Брать их нужно только со взрослых, как россиян, так и иностранцев.

Впрочем, это не единственный сбор, который будут платить туристы. По словам Юниса Теймурханлы, сейчас им приходится нести расходы на миграционные сборы. Часть отелей, которые регистрируют приезжих, несут эти расходы сами, часть перекладывают на туристов. «Сама процедура регистрации бесплатна, но это большой документооборот, нам приходится содержать отдельных сотрудников и заключать контракты с компаниями, предоставляющими услуги электронного обмена данными», – пояснил он. Такой платеж составляет 180 рублей с человека.

Директор гостиницы «Октябрьская» Владимир Иванов отнесся к предложению чиновников «резко отрицательно». По его словам, повышение НДС в 2019 году приведет к удорожанию туристических услуг на 5-10%. «Для китайских туристов, которые экономят каждый рубль, дополнительные 2-3 евро могут быть критичными, они в результате поедут в другое место», – говорит топ-менеджер. Взимать налог, вероятнее всего придется отелям, как это происходит в других странах. «Заставлять туриста платить самому – не дело», – сказал он. Но то, что эти деньги пойдут на развитие туризма, маловероятно, считает Владимир Иванов.

Генеральный директор оператора «Петротур» Игорь Мазулов не исключает, что введение сбора приведет к снижению турпотока из других регионов, что ударит по бизнесу принимающих компаний. «В сочетании с повышением НДС это опасно», - подчеркивает он. Топ-менеджер предлагает освободить россиян от платежа, чтобы стимулировать внутренний туризм, а также считает целесообразным введение прогрессивной шкалы, в зависимости от категории отеля со ставкой 50 руб за каждую звезду. Еще один вариант – облагать туристов сбором только в высокий сезон, чтобы стимулировать чаще приезжать в низкий.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»