Греция выдаст России хакера Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании 4 млрд долларов

Верховный суд Греции принял решение экстрадировать на родину Александра Винника, обвиняемого в России в кибермошенничестве и хищении 600 тысяч рублей. Об этом 4 сентября пишет «Медуза» со ссылкой на РИА «Новости».

За выдачу им Винника боролись сразу несколько стран. Так, Франция в июне потребовала предоставить правоохранительным органам республики россиянина, подозреваемого в отмывании средств и вымогательстве. На экстрадиции Винника настаивают и США, где его обвиняют в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e.

Александра Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Греки долгое время не могли решить, кому выдать хакера — России, США или Франции. Россиянин обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, однако руководство BTC-e опровергало эту информацию. В России хакера заочно арестовали по делу о мошенничестве 11 августа 2017-го.