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Авто
04.09.2018 14:18
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Ford обещает сделать электромобиль доступным. И обновлять ПО «по воздуху»

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Новый полностью электрический кроссовер Ford, выход которого запланирован на 2020 год, будет доступным по цене для массового покупателя, обещает компания 4 сентября в своём пресс-релизе.

Компактный электрический кроссовер строят на той же платформе, что и новое поколение Ford Focus. Его дизайн будет основан на внешнем облике Ford Mustang, и согласно информации, циркулирующей в Сети, машину сделают переднеприводной. Внутреннее кодовое обозначение модели – CX430, сам Ford репрезентует её как «проект Mach1».

Из особенностей будущего потенциального хита Ford можно отметить заявленный пробег на одной зарядке в 480 километров, что весьма впечатляюще, возможность обновления программного обеспечения «по воздуху» и, конечно, неоднократно подчеркиваемую во всех материалах, распространяемых компанией, доступную цену. Скорее всего, это должно означать, что цена электрического кроссовера будет не очень отличаться от цены бензинового собрата Ford Kuga.

Видео: YouTube/Carscoops

Ford собирается инвестировать в электрификацию своего модельного ряда сумму в 11 миллиардов долларов до 2022 года. За это время предполагается выпустить 40 электрифицированных моделей, 16 из которых полные электромобили. Компания прогнозирует резкий рост спроса на электромобили в ближайшие 5 лет, причем этот спрос будет обусловлен не столько ужесточением экологических норм во многих странах, сколько более высокими потребительскими свойствами электромобилей по сравнению с традиционными бензиновыми и дизельными.

Уже сейчас по дорогам Европы ездит миллион электромобилей, и эта цифра, по некоторым прогнозам, может до конца года вырасти на треть. Прогнозы эти не выглядят утопией, поскольку только за первые полгода продажи электромобилей и подключаемых гибридов увеличились на целых 40 процентов по сравнению с 2017 годом. Правда, всё равно пока доля автомобилей с электроприводом составляет всего 2,2 процента от общего объема европейского авторынка, но при нынешних темпах роста продаж эта цифра быстро станет двузначной.

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