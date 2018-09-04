Глава Союза журналистов России предложил выдавать лицензии видеоблогерам

Творчество видеоблогеров предложили лицензировать в России. Контроль со стороны государства над блогами необходим, чтобы бороться с фейковыми новостями.

Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, пишет интернет-газета «Znak» 4 сентября.

«Есть предложения по поводу лицензии на вещание, возможно, в том числе для тех наших коллег, которые пока занимаются самостоятельным творчеством и выпускают YouTube-каналы. Потому что все мы понимаем, что одна из главных сейчас проблем – это фейк-ньюс. Футурологи даже говорят, что если с этим не бороться, то через несколько лет весь мир захлестнёт такая волна фейк-ньюс, что никто не сможет разобраться, где правда, а где ложь», — заявил Соловьев.

Глава СЖР напомнил о «лживых новостях» после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Тогда украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя – Никита Кувиков) в прямом эфире обзванивал морги столицы Кузбасса и предупреждал о сотнях трупов, которые судебные медики якобы вскоре должны будут принять.

«Тут нужно тоже какое-то регулирование. Хотя мы не можем уподобляться Китаю и «обрубать» социальные сети – ни в коем случае, мы только за свободу печати. Но при этом нужно очень осторожно и аккуратно как-то договариваться об основных правилах поведения в Интернете. Потому что пока критерием работы этих людей является их собственная совесть», — сказал Соловьёв.

Напомним, YouTube заблокировал канал Вольнова. Кроме того, Следственный комитет России шутку над трагедией расценил как экстремизм и возбудил уголовное дело.