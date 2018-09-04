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Общество
04.09.2018 14:10
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«Поступок, недостойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины». Главу Иркутской области обвинили в убийстве спящего медведя ради «классных фоток»

Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев потребовал от правоохранительных органов отреагировать на убийство главой Иркутской области Сергеем Левченко беззащитного животного. В окружении губернатора настаивают, что ничего незаконного в охоте первого лица области не было, а появление старого видео за неделю до выборов назвали странным. 

«С гербом региона на рукаве, в окружении многочисленных помощников, губернатор сначала пристреливает чужое ружьё, после чего его подводят к берлоге, где губернатор попросту убивает спящего медведя двумя выстрелами в голову. В упор. После этого на труп медведя набрасывают петлю и вытаскивают из берлоги, обещая его отчистить, чтобы сделать «классные фотки». Поступок, на мой взгляд, недостойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины», – написал 4 сентября на своей странице в «Фейсбуке» Николаев, комментируя видео об охоте иркутского губернатора, которое недавно появилось на YouTube.

В видеоролике, который снят зимой, народный избранник в окружении вооруженных помощников демонстрирует губернаторскую охоту. Для этого Сергей Левченко сначала пристреливает ружье. Потом его подводят к берлоге, где спит медведь. «Хорошая берлога, да», – комментирует один из присутствовавших. Затем раздается первый выстрел, однако кто точно стреляет, не видно из-за качества съемки. При этом собравшиеся смеются, демонстрируя свое хорошее настроение. «Вон голова, бей по голове», – советует, видимо, более опытный охотник. Раздается второй выстрел. «Ну что, достигли мы цели?» – спрашивает помощник у губернатора, который дает утвердительный ответ и жмет собравшимся руки. После этого медведя достают из берлоги, чтобы снять охотников с добычей. «Сейчас мы такие фотографии сделаем, мама дорогая!» – радуется один из собравшихся в лесу. 

«На мой взгляд, в поступке этой группы лиц, во главе которой – человек с гербом Иркутской области на рукаве, прослеживается явное нарушение закона. Направил запрос в Генеральную прокуратуру, а также в Министерство внутренних дел – свою оценку должны дать правоохранители», – указывает депутат Николаев. 

При этом в пресс-службе губернатора Левченко «Дождю» рассказали, что ничего противозаконного на видео не произошло. Губернаторская охота проходила в Нижнеудинском районе в 2016 году в разрешенный период. «Мы записали комментарий с руководителем этих охотничьих угодий, который рассказал, что были даже жалобы жителей на медведя-шатуна, который был отстрелен», – заявила пресс-секретарь Ирина Алашкевич. По ее словам, странно то, что видео, снятое два года назад, появилось в Сети за неделю до выборов.

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