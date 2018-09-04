Витебский вокзал поставил пригородных пассажиров в стеснённые условия. В СЗППК пообещали исправить ситуацию

Пассажиры, прибывающие на Витебский вокзал Петербурга пригородными поездами, пожаловались на трудности при выходе в город. На выход работает всего шесть турникетов, а с началом учебного года людей стало намного больше.

«Каждое утро на Витебском вокзале пассажирам, приехавшим на электричках, приходится стоять в длинной очереди, чтобы выйти в город. Причина – в закрытии второго выхода, – сообщил «Фонтанке» читатель 4 сентября.

По его словам, «в период чемпионата мира люди могли воспользоваться двумя выходами, но один из них закрыли» после окончания спортивного мероприятия. «С 3 сентября пассажиропоток увеличился, стало много учащихся, приходится стоять в очереди до 15 минут», – пожаловался автор письма.

«Сейчас выйти с электрички можно сразу в город, а не через здание вокзала, как раньше. Весь поток пассажиров вынужден двигаться через 6 – 7 турникетов», – дополнила жительница Гатчинского района, которая каждое утро приезжает электричкой в Петербург на работу.

В ОАО «Северо-западная пригородная пассажирская компания» отчасти подтвердили информацию читателей: «Да, к нам поступают обращения о том, что есть трудности в часы пик. Сейчас мы прорабатываем схему движения потока на вокзале и обязательно сообщим о ней, как только решения будут приняты», – прокомментировали в СЗППК.

Работу двух выходов в компании не подтвердили. «Как тогда (в период ЧМ. – Прим. авт. ), так и сейчас на выход с поездов пригородных направлений работает шесть турникетных линеек в сторону Введенского канала», – сообщили в пресс-службе перевозчика. По мнению путейцев, время выхода людского потока в час пик составляет не 15 минут, а около 5 – 7.

Напомним, Витебский вокзал сегодня не в первый раз попадает в новостные ленты. На здании транспортного терминала горожане заметили нецензурное слово.