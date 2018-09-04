Кто там со сверлом? В Роскосмосе что-то треснуло
1
30 августа: Микрометеорит
«Обнаружена микротрещина, скорее всего, это внешнее повреждение. Конструкторы считают, что это результат [попадания] микрометеорита».
Дмитрий Рогозин, гендиректор Роскосмоса, ТАСС
2 3 сентября: Клей подсох
«Причина появления отверстия во внутреннем корпусе бытового отсека корабля "Союз МС-09" установлена. Она возникла еще на Земле. Ответственный за халатность установлен».
«Трещина появилась еще при изготовлении корабля, но ее не обнаружили при проверке на герметичность, поскольку виновный сотрудник заделал ее специальным клеем. Трещина не давала о себе знать и в течение двух месяцев полета, но когда клей подсох, он был выдавлен, открыв отверстие».
Источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ситуацией, РИА Новости
3 Воздействие сверлом
"Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем: преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом".
Дмитрий Рогозин, гендиректор Роскосмоса, РИА Новости
4 4 сентября: Сверло неспециалиста
«Сказать, что это, пока нельзя. Воздействие было неуверенной рукой, мы можем сократить версию о том, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности».
Рогозин, РИА Новости
5 Саботаж
«Может быть, реально кому-то шибко сильно надоело там летать и он захотел досрочного спуска. Дырку просверлили – если бы её не нашли, был бы досрочный спуск экипажа».
Космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев, радиостанция «Говорит Москва»
6 Итог
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" проверит все корабли "Союз" и "Прогресс", которые находятся на Байконуре и в подмосковном Королеве.
РИА Новости