Кто там со сверлом? В Роскосмосе что-то треснуло

2 3 сентября: Клей подсох

«Причина появления отверстия во внутреннем корпусе бытового отсека корабля "Союз МС-09" установлена. Она возникла еще на Земле. Ответственный за халатность установлен».

«Трещина появилась еще при изготовлении корабля, но ее не обнаружили при проверке на герметичность, поскольку виновный сотрудник заделал ее специальным клеем. Трещина не давала о себе знать и в течение двух месяцев полета, но когда клей подсох, он был выдавлен, открыв отверстие».

Источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ситуацией, РИА Новости