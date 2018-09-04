Нелепый наезд на женщину на В.О. попал на видео. На Туристской мужчина погиб

Несколько серьёзных ДТП с пешеходами произошло в Санкт-Петербурге за последние часы.

Сегодня, 4 сентября, около 12:10 на перекрёстке улиц Оптиков и Туристской 22-летний мужчина на грузовике сбил насмерть мужчину-пешехода, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. Очевидцы в группе «Соседи СПЧ Приморский район СПб» «ВКонтакте» пишут, что водитель уехал.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» уточняют: «Грузовик проехался по пожилому человеку, переходящему по пешеходному переходу, и даже этого не заметил, пока водители других машин его не остановили. Туристскую перекрыли от Оптиков в сторону Богатырского». В данный момент затора на улице не наблюдается.

57-летний мужчина получил тяжёлые травмы в результате ДТП на улице Коллонтай, 3, вечером 3 сентября. Его сбил 22-летний парень на «Фольксвагене Поло» в зоне регулируемого пешеходного перехода, сообщил отдел пропаганды УГИБДД.

«Это мой отец. Его сбили под конец пешеходного перехода. Оставалось полметра, – пишет Данил в «ДТП и ЧП». – Он был абсолютно трезв».

Ещё одно ДТП, случившееся 3 сентября на пешеходном переходе на перекрёстке Малого проспекта В.О. и 18-19 линий, попало в поле зрения видеорегистратора очевидца, запись выложена в «ДТП и ЧП». Девушка на «Пежо» на низкой скорости поворачивала налево, но этой скорости хватило, чтобы подбросить женщину-пешехода в воздух.