Жителя Новокузнецка обвиняют в пропаганде нацизма за публикацию клипа «Красной плесени». На видео панки расправляются с фашистами

В отношении жителя Новокузнецка Олега Астафьева возбуждено административное дело за публикацию на странице во «ВКонтакте» клипа группы «Красная плесень» «Гимн панков» 2005 года. Об этом сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

По информации центра, дело возбуждено по статье 20.3 КоАП (пропаганда или демонстрирование нацистской символики). Отметим, в мультипликационном клипе «Красной плесени» появляется свастика. По сюжету, основатель группы Павел Яцына и его друзья борются с напавшими на страну нацистами, которые олицетворяют собой русскую поп-музыку. Яцыне и товарищам удается их победить, после чего Гитлер спасается на ракете.

«Текст песни не содержит никаких высказываний, направленных на прославление или оправдание нацизма. Демонстрирование нацистской символики в клипе не направлено на пропаганду нацизма, поэтому, с нашей точки зрения, оснований для преследования Астафьева не было», – заявили в центре «Сова».

У подозреваемого полицейские изъяли компьютер, также они интересовались тем, откуда он взял клип и не состоит ли в каких-то группировках. Как пишет «Дождь», Астафьев сообщил о произошедшем одному из участников группы «Красная плесень» Илье Нарежному. Нарежный подчеркнул, что клип не является официальным продуктом группы, он сделан фанатами. Впрочем, видеозапись размещена на канале группы в Youtube. Нарежный «пообещал разобраться» в ситуации.