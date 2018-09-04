Идеальная сука. Каких сотрудниц предпочитает полиция Петербурга

Региональное ГУ МВД объявило кастинг новобранцев, готовых работать за еду и начисто лишенных манерности. Они должны быть уверенными в себе, с безупречными ногами и любить детей, а на страховании их жизней можно сэкономить.

ГУ МВД СПю и ЛО

Петербургская полиция помечтала о сотрудницах без изъянов. Увы, блистательные характеристики применимы только к служебным собакам, которых закупают по 70 – 80 тысяч рублей каждая.

ГУ МВД объявило конкурс на поставку сук и кобелей пород немецкая овчарка, лабрадор-ретривер и ротвейлер. Кроме высочайших требований к здоровью, полиция взыскательна к экстерьеру и морально-деловым качествам новобранцев.

Требуются семь сук и кобель возрастом 5 – 18 месяцев с пропорциональным телосложением, крепкой поясницей, прекрасной мускулатурой. Идеальный образ овчарки дополнен внешностью:

«Спинка носа прямая, любой прогиб или горбинка нежелательны. Губы сухие, плотно прилегающие и темного цвета… Глаза средней величины, миндалевидные, посажены в слегка косом разрезе, не выпуклые. Цвет должен быть как можно темнее… При осмотре со всех сторон передние ноги прямые и при взгляде спереди абсолютно параллельные. Скакательные суставы крепкие, устойчивые».

В отличие от человеческих стереотипов, полицейские овчарки независимо от пола обязаны иметь выраженный добычный инстинкт и стрессоустойчивость:

«Немецкая овчарка должна быть уравновешенной, рассудительной (с крепкими нервами), уверенной в себе, в целом спокойной (исключая провокации) и легко обучаемой, обладать смелостью, боевитостью и стойкостью, чтобы соответствовать своему назначению», – говорится в техзадании закупки.

Слабому собачьему полу запрещено показывать пассивно-оборонительную реакцию поведения, проявлять трусость и боязливо реагировать на шумовые раздражители. Безусловными пороками считаются слабые темперамент и нервная система, необоснованно агрессивное поведение.

Лабрадорам-ретриверам позволительны некие послабления. Они могут быть послушными, добродушными, но ни капли не пугливы. Лучший цвет глаз – ореховый или коричневый.

Суки-ротвейлеры без любви к детям, миролюбия и умения работать с удовольствием отбор не пройдут. Полиции нужны собаки с «естественными и простыми манерами», преданностью и врожденным навыком быть очень внимательными ко всему, что их окружает.

Легкий сексизм присутствует и в животном кастинге. К дисквалифицирующим порокам отнесено отклонение полового типа – кобели в типе сук, суки в типе кобелей.

«Собаки не должны иметь нарушений полового диморфизма, слабую нервную систему, флегматичность, слишком большую возбудимость, чрезмерную злобу, рыхлую, сырую или нежную конституцию, проявлять робость, излишнюю недоверчивость», – указано в документах закупки.

Общительность, социализированность и умение знакомиться обязательны. При появлении чужих людей кандидатам в полицейские следует проявлять «заинтересованность без малейших признаков трусости и беспокойства», а при угрожающих действиях проявлять активную оборонительную реакцию без малейших признаков страха и беспокойства.

Отбор кандидатов будет проходить до 12 сентября. Начальная цена контракта составляет 550 тысяч рублей, каждую суку полиция оценила в 70 – 80 тысяч рублей.

Поставщик собак должен иметь в виду, что в случае их гибели в течение гарантийного срока (6 месяцев) по независящим от ГУ МВД причинам оно ответственности не несет.

Теоретически в человеческий штат полиции тоже могут попасть только самые достойные гражданки – способные брать на себя ответственность, отзывчивые, сильные, сдержанные и честные, уверенно идентифицирующие себя по половому признаку и не имеющие расстройств сексуального предпочтения, не носящие чулки в сеточку, без ожирения 3 – 4-й степеней, заикания, энуреза и «слишком вызывающего» макияжа, при выборе украшений проявляющих «сдержанность и разумную умеренность», без цепочек на ногах, татуировок и пирсинга на открытых участках тела, накладных ногтей с ярким рисунком и доставляющей неудобство окружающим парфюмерии.

«Духи чувствуются слегка и только при приближении», – написано в рекомендациях по деловому стилю внешнего вида сотрудников МВД. Порой девушки не могут себя сдержать в общественных местах, как, например, сержант Белова, и теряют службу за нанесенный ущерб авторитету полиции. От собак руководство ГУ МВД таких вольностей вряд ли ожидает.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»