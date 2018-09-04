Чебурашке, крокодилу Гене и старухе Шапокляк оторвали головы в Кронштадте

Вандалы понесут наказание за испорченные скульптуры персонажей сказки Эдуарда Успенского на детской площадке в Кронштадтском районе Петербурга.

Об этом «Фонтанке» сообщили в прокуратуре района. По данным следствия, злоумышленники отодрали от основания декоративные фигуры Чебурашки, крокодила Гены и старухи Шапокляк, которые находились на детской площадке, и оторвали им головы. Сломанные фигуры принадлежат администрации Кронштадта и стоят более 100 тысяч рублей.

Со сказочными персонажами расправились в августе во дворе дома 45 по Советской улице. Вандалами оказались 4 местных жителя. Несмотря на то что ущерб обвиняемые возместили, против злоумышленников возбудили уголовное дело. Им грозит до 3 лет лишения свободы.