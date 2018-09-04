Один из основных поставщиков бетона для петербургской подземки потребовал с «Метростроя» 139 млн рублей

Компания ЗАО «Метробетон», один из основных поставщиков бетона на строительные площадки петербургской подземки, обратилась с иском к «Метрострою» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Как следует из карточки дела, заявление было зарегистрировано 31 августа. А сумма требований — 139,7 млн рублей. Механизм образования задолженности не раскрывается.

В «Метрострое» на запрос «Фонтанки» не ответили, в «Метробетоне» заявили, что не готовы давать комментарии.

В августе СМИ писали, что суд отправил под домашний арест генерального директора ЗАО «Метробетон» Владимира Кондратенко по обвинению в уклонении от уплаты налогов на 48 млн рублей.