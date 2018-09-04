Российские власти обвинили Google во вмешательстве в выборы из-за публикации роликов Навального на Youtube

Сразу несколько ведомств отправили письма в Google с претензиями о нарушении российского законодательства. Речь идет о роликах на YouTube с призывами выйти на акции Навального 9 сентября.

Как сообщает 4 сентября «Лента.Ру» со ссылкой на РИА «Новости», письма исполнительному директору Google Ларри Пейджу отправили Роскомнадзор, Генеральная прокуратура и Центральная избирательная комиссия. Претензии ведомств касаются роликов с участием представителей команды оппозиционера Алексея Навального, на которых активисты призывают россиян участвовать в массовых протестных мероприятиях в день выборов 9 сентября. Как пояснил член ЦИК, «господин Навальный приобретает у Google рекламные инструменты», а само анонсируемое мероприятие носит политический характер. Подобное, уточняют в комиссии, запрещает закон о выборах.

В Роскомнадзоре уточнили, что ни на одно из обращений поисковик не ответил. «Считаем, что отсутствие с их стороны должной реакции будет являться, по сути, прямым вмешательством во внутренние дела России», — отметил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Акция Навального 9 сентября против пенсионной реформы в Петербурге согласована со Смольным. Она пройдет на площади Ленина.