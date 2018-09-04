Тайфун «Джеби» отменил в Японии 700 рейсов и направился на Хабаровский край
Тайфун «Джеби» достиг западного берега Японских островов 4 сентября. Крупнейший тропический циклон, обрушившийся на страну за последние 25 лет, отменил более 700 рейсов в аэропортах Нагои и Осаки.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные японского метеорологического агентства, скорость ветра составляла 162 км/ч с порывами до 206 км/ч.
Из-за катаклизма отключили электричество в 350 тысячах жилых домов и офисных зданий. В регионе Кансай прекратили работу несколько крупных предприятий, в том числе заводы Toyota, Honda и Panasonic. Власти призвали около 1,2 млн человек покинуть зону, охваченную тайфуном.
«Джеби» движется в сторону России. Сегодня непогода ожидается в Хабаровском крае. По данным местного МЧС, днем 4 сентября и ночью 5 сентября в южных районах прогнозируются сильные дожди и усиление ветра до 18 – 23 м/с.