Тайфун «Джеби» отменил в Японии 700 рейсов и направился на Хабаровский край

Тайфун «Джеби» достиг западного берега Японских островов 4 сентября. Крупнейший тропический циклон, обрушившийся на страну за последние 25 лет, отменил более 700 рейсов в аэропортах Нагои и Осаки.

Публикация от Riko Ezaki (@rikoezaki) 3 Сен 2018 в 11:04 PDT

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные японского метеорологического агентства, скорость ветра составляла 162 км/ч с порывами до 206 км/ч.

Публикация от Alex Leon (@alexxleonn) 4 Сен 2018 в 12:40 PDT

Из-за катаклизма отключили электричество в 350 тысячах жилых домов и офисных зданий. В регионе Кансай прекратили работу несколько крупных предприятий, в том числе заводы Toyota, Honda и Panasonic. Власти призвали около 1,2 млн человек покинуть зону, охваченную тайфуном.

Публикация от 台灣蘋果日報 (@appledailytw) 4 Сен 2018 в 2:14 PDT

«Джеби» движется в сторону России. Сегодня непогода ожидается в Хабаровском крае. По данным местного МЧС, днем 4 сентября и ночью 5 сентября в южных районах прогнозируются сильные дожди и усиление ветра до 18 – 23 м/с.