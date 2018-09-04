Лето в Петербурге останется минимум до конца недели, погода оградит горожан от стихии

Первая сентябрьская неделя в Петербурге погодных перипетий горожанам не обещает. Синоптики прогноз называют «застойным».

Как рассказал «Фонтанке» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов 4 сентября, в ближайшие дни в городе на Неве будет тепло, кратковременные дожди не испортят продолжающееся не по календарю лето. В целом погода будет стабильной, никаких катаклизмов и аномалий Гидрометцентр не обещает.

«Застой, и говорить не о чем», – отметил Колесов.

Прогноз на всю осень тоже разгула стихии не предвидит, погода обещает быть близкой к норме.

В среду, 5 сентября, в городе на Неве до +23, небо будет облачным.