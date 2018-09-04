У россиян в Париже похитили чемодан с бриллиантами

Преступники в масках напали на направлявшихся из аэропорта Ле-Бурже в Париж россиян, отняв у них чемоданы с драгоценными камнями и дорогой одеждой на сумму до миллиона долларов. Об этом 4 сентября сообщает Europe1.

Россияне вечером 3 сентября прибыли из Ниццы в парижский аэропорт Ле-Бурже, который занимается обслуживанием самолетов бизнес-класса. Оттуда они поехали на арендованной машине с водителем, в которую на автостраде A1 врезался автомобиль преступников. Люди в масках потребовали отдать им чемоданы с ценными вещами, бумажники и телефоны. Кроме того, они отняли телефон у водителя россиян, который пытался снимать происходящее на камеру мобильного.

Туристы, которых так неласково встретил Париж, обратились в полицию Ла-Курнев, ведется расследование.