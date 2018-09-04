Двукратный олимпийский чемпион Устюгов подтвердил, что его подозревают в употреблении допинга

Российского биатлониста Евгения Устюгова, дважды выигравшего Олимпиаду, подозревают в употреблении допинга. Эту информацию 4 сентября подтвердил сам спортсмен.

«Я получил на электронную почту уведомление от IBU, что в отношении меня начато расследование. Обвинения смешные. Все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Родченкова. Я буду защищать свое имя. Все допинг-тесты за всю мою спортивную карьеру были отрицательными, и все их я сдавал в точном соответствии с правилами», — цитирует Устюгова РБК со ссылкой на «РИА Новости».

На счету 33-летнего Устюгова две золотые медали Олимпийских игр (2010, 2014). Завершил карьеру через полтора месяца после окончания Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Ранее IBU заявила о нарушениях, обнаруженных у 4 российских спортсменов. 30 августа стали известны их фамилии – это биатлонисты Александр Печёнкин, Александр Чернышёв, Светлана Слепцова и Евгений Устюгов. У них есть две недели, чтобы оспорить выводы антидопингового агентства. В Минспорте призвали не торопиться с обвинениями.