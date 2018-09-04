Toyota показывает новую «Короллу» – универсал с гибридными моторами

Компания Toyota представила универсал Corolla Touring Sports нового поколения, который на европейском рынке сменит Auris Touring Sports. Об этом 4 сентября пишет Motor. Публичный дебют состоится в октябре на Парижском автосалоне.

Как и хетчбэк, универсал построен на платформе GA-C, в линейку двигателей входят бензиновый турбомотор объёмом 1,2 литра и мощностью 116 л.с. и два «гибрида» на базе двигателей 1,8 и 2,0 отдачей 122 и 180 л.с. соответственно. У модели более низкий центр тяжести по сравнению с предшественником, чего удалось достичь за счёт изменения расположения опор двигателя, высоты установки кресел и размещения батареи под задним рядом сидений.

По данным производителя, при 2700-миллиметровой колёсной базе Corolla Touring Sports располагает «наибольшим в классе пространством для ног задних пассажиров». Объём багажника – 598 литров (у Auris Touring Sports этот показатель был скромнее — 507 литров).

В список оснащения войдут, в частности, проекционный дисплей, аудиосистема JBL премиум-класса, беспроводная зарядка для смартфонов. Впервые для «Короллы» доступна адаптивная подвеска (AVS).