Витебский вокзал потерял три первые буквы. Его название стало нецензурным

У светящейся вывески самого старого железнодорожного вокзала Петербурга перегорели три первые буквы, после чего название Витебского вокзала трансформировалось в непечатное слово.

Об этом сообщили участники группы «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» утром 4 сентября, снабдив наблюдение фотографиями.

В пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов изданию подтвердили информацию о выходе из строя электрического оборудования.

«Ремонтные работы уже начались, и к сегодняшнему вечеру подсветка вновь будет работать», – заверили «Фонтанку» в дирекции.