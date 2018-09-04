Всеволод Макаров о мюзикле «Оскар и Розовая Дама»: Искренне счастлив, что причастен к этому проекту

О том, каково перевоплощаться в Розовую Даму, о партнёрах по сцене – неслышаших актёрах, о благотворительности и многом другом в преддверии нового театрального сезона «Фонтанка» побеседовала с исполнителем главной роли нашумевшего мюзикла «Оскар и Розовая Дама» Всеволодом Макаровым.

Мюзикл «Оскар и Розовая Дама» наделал много шума и стал событием прошлого театрального сезона. Его создатели пошли на уникальный, по сути, эксперимент – наравне с обычными актёрами в нём приняли участие неслышащие артисты. Да и тема была чрезвычайно сложна для музыкального спектакля: в основе лежит знаменитый роман французского писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта о мальчике Оскаре, умирающем от лейкемии.

О том, что в Петербурге решили поставить такой необычный мюзикл, было известно задолго до его премьеры. Этому предшествовал большой кастинг среди неслышаших актёров, почти год репетиций, в ходе которых слышащим артистам, помимо всего прочего, приходилось учить жестовый язык. Но до самой премьеры в строжайшей тайне держалось имя того, кто сыграет одну из главный ролей – Розовую Даму. Интерес подогревался тем, что в этом образе в постановке театра «Ленсовета» несколько лет назад блистала Алиса Фрейндлих.

День премьеры принёс полную неожиданность – Розовую Даму играет актёр московского Театра им. Маяковского Всеволод Макаров. Широкому зрителю он известен по ролям в таких фильмах как «Закрытая Школа», «Институт благородных девиц», «Три звезды» и многих других.

В новом театральном сезоне, который уже не за горами, зрители вновь смогут увидеть мюзикл на Новой сцене ЛДМ. В преддверии этого события «Фонтанка» поговорила с исполнителем Розовой Дамы о постановке, об экспериментах и о благотворительности.

- Всеволод, вы живете и работает в Москве, но «Оскар и Розовая Дама» – постановка Санкт-Петербургского театра ЛДМ. Как вы попали в питерский спектакль? Как приняла публика?

– Могу сразу сказать, что «Оскар и Розовая Дама» – это уникальный проект со своим индивидуальным стилем и жанром, постановка неравнодушных людей и, действительно, отдельная глава в моей творческой жизни. Само приглашение попробоваться на одну из основных ролей в мюзикл, для меня, как для драматического артиста, работающего в репертуарном театре, было, честно скажу, неожиданностью. Насколько я понял, некоторые коллеги из кино и театра, с которыми судьба свела меня до этого проекта, порекомендовали создателям мюзикла вызвать меня на пробы. Что из этого вышло? Каким получился результат нашей совместной работы – судить, в первую очередь, нашим зрителям. Но, на мой взгляд, их благодарные глаза и сбитое дыхание после поклонов артистов, говорят о безусловном неравнодушии и подключённости к тому, что происходило на сцене.

- Спектакль не совсем обычный – в нём принимают участие неслышащие актёры. Не было ли сомнений?

– В первую очередь, меня заинтересовал сам материал, по которому собирались ставить мюзикл. Конечно, когда прикасаешься к такому трепетному и бездонному по своей глубине произведению, невозможно оставаться равнодушным. Тема, безусловно, болезненная и непростая. И, скажу честно, было страшно брать на себя материал такого масштаба. Но в то же время у меня, как у актера, невольно рождалось желание погрузить себя в обстоятельства персонажей и попытаться их языком передать то, что затрагивает каждого из нас.

Вы знаете, любого рода сомнений лично у меня просто не успело возникнуть, потому что с первых минут творческого общения и партнёрства с этими ребятами, ты понимаешь насколько они внимательные партнеры и чувствительные, тонко организованные люди. Для меня это, действительно, счастье иметь возможность работать с такими артистами. Вы не представляете, как они интуитивно чувствуют тебя в каждую секунду нахождения на сцене!

- Как проходили репетиции? Были ли сложности и что дал вам этот опыт?

– Репетиции проходили непросто, в первую очередь потому, что для меня сама работа в стилистике мюзикла была очень непривычной. Все-таки в мюзикле есть свои специфические, отличающиеся от драматического спектакля законы, в которые надо было влиться. К тому же, темы и вопросы, затрагиваемые Шмиттом в «Оскаре и Розовой Даме» были настолько проникновенными, злободневными и так остро восприняты мной лично, что на первых репетициях меня пугала некоторая техничность, детальность и акцент на внешнюю форму в таком трогательном и сложном произведении. Было опасение потерять проникновенность истории. Надеюсь на то, что в результате нам удалось сохранить душевность, переданную Шмиттом и создать светлый, окрыляющий проект.

Очень приятно, что автор «Оскара» был на премьере мюзикла. По его словам, ему понравилась наша не совсем привычная трактовка.

В целом это, конечно, колоссальный опыт, дающий возможность открыть в себе какие-то новые актёрские грани и, безусловно, безграничное счастье эмоционально откликнуться на такой трепетный материал.

- Также ваша роль интересна тем, что вы вживаетесь в женский образ. Насколько это трудно было?

– Действительно, это было нелегко как физически, так и эмоционально. Основная трудность заключалась в том, что, приступая к такому глубокому материалу, у меня был откровенный творческий и личностный страх разрушить хрустальность произведения. На первой стадии ставил себе задачу найти эту тонкую грань в сохранении душевности тематики и создании образа боксера в женском обличии. Разумеется, было непривычно и непросто привыкать бегать на каблуках, ведь высота каблука по ходу репетиций постепенно увеличивалась.

Ну и, наверное, самым сложным и важным для меня, как для человека глубоко верующего, было постараться сделать так, чтобы Разговор с Богом, который ведёт мой герой, был максимально неподдельным, честным и искренним.

- Мюзикл был поставлен по известному произведению Шмитта. История рассказывает о мальчике с онкологическим заболеванием. К сожалению, людей с таким заболеванием меньше не становится. И им нужно не только лечение, но и моральная поддержка. Многие ваши коллеги принимают участие в различных благотворительных акциях, которые поддерживают таких людей (не только финансово). Вы участвуете в подобных мероприятиях? И как в целом относитесь к благотворительности?

– Да, тема людей, столкнувшихся с этой страшной болезнью, к сожалению, знакома каждому из нас не понаслышке. И боль, и горечь, связанная с подобной бедой, отзывается в наших сердцах очень ярко... Замечательно, что находится много неравнодушных, светлых людей, желающих помочь и оказывающих благотворительную помощь.

Сам неоднократно принимал в разного рода благотворительных акциях. В основном это были постановки и творческие вечера, сборы от которых идут в фонды, помогающие нуждающимся людям.

- "Оскар", по сути, экспериментальная постановка. Но у нас в Петербурге не редкость, когда на сцену выходят люди, в частности дети, с ограниченными возможностями. Например, есть Упсала-Цирк, где занимаются ребята с синдромом Дауна. У них на счету уже несколько интересных спектаклей. Как вы относитесь к подобным экспериментам?

– Язык творчества, на мой взгляд, универсален тем, что на нем могут пытаться выражаться все желающие. Это прекрасные эксперименты, дающие возможность творить людям с ограниченными возможностями и, в целом, прекрасное напоминание всем нам о том, что мы едины в своём желании творить, любить и верить.

- А что касается экспериментов на театральной сцене в целом – нравится ли вам принимать в них участие?

– Да, сейчас нахожусь в таком возрасте и эмоциональном состоянии, когда творческие эксперименты не пугают, а скорее являются своего рода актерским вызовом и откликаются во мне желанием попробовать что-то новое, обтесать себя с нетронутой стороны и освоить формы и жанры, в которых ранее не приходилось работать.

В заключении хочу сказать, что искренне счастлив, что причастен к этому проекту. Хочется надеяться, что каждый зритель, посетивший наш мюзикл, выйдет из зала эмоционально неравнодушным, с искренним желанием ценить своих близких и Жизнь, выйдет наполненным Любовью и Светом, и с непременным намерением «каждый день смотреть на мир, будто видишь его в первый раз»...

О спектаклях, которые пройдут в новом театральном сезоне, а также подробности о самой постановке «Оскар и Розовая Дама», можно узнать на официальной странице мюзикла.

Материал подготовлен при содействии Эльвиры Мороз и продюсерской компании Makers Lab